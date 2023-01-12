Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Путин назначил Аляутдинова постпредом России при ЮНЕСКО вместо Кузнецова

, 11:40 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Путин назначил Аляутдинова постпредом России при ЮНЕСКО вместо Кузнецова
Ринат Аляутдинов, сайт МИД РФ

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Александра Кузнецова от исполнения обязанностей постпреда страны при ЮНЕСКО. На вышеуказанный пост к настоящему моменту назначен Ринат Аляутдинов.

В указе главы государства говорится, что Аляутдинов Ринат Жафярович назначается постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в Париже.

Напомним, ранее Ринат Аляутдинов занимал должность директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел РФ.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram