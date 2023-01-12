Путин назначил Аляутдинова постпредом России при ЮНЕСКО вместо Кузнецова

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Александра Кузнецова от исполнения обязанностей постпреда страны при ЮНЕСКО. На вышеуказанный пост к настоящему моменту назначен Ринат Аляутдинов.
В указе главы государства говорится, что Аляутдинов Ринат Жафярович назначается постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в Париже.
Напомним, ранее Ринат Аляутдинов занимал должность директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел РФ.