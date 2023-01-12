Путин назначил Аляутдинова постпредом России при ЮНЕСКО вместо Кузнецова

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12 января 2023, 11:40 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Ринат Аляутдинов, сайт МИД РФ

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Александра Кузнецова от исполнения обязанностей постпреда страны при ЮНЕСКО. На вышеуказанный пост к настоящему моменту назначен Ринат Аляутдинов.

В указе главы государства говорится, что Аляутдинов Ринат Жафярович назначается постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в Париже.

Напомним, ранее Ринат Аляутдинов занимал должность директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел РФ.