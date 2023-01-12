Военный аналитик Калмыков: США искусственно ослабляют Германию для того, чтобы на мировой арене ее место заняла Польша

Соединенные Штаты Америки планируют изменить положение Германии на мировой арене, поставив на ее место Польшу. Об этом во время беседы с изданием URA.RU рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, подполковник в запасе Павел Калмыков.
По мнению аналитика, американские власти намеренно уничтожают немецкую экономику, выводя промышленность Германии на свою территорию и подрывая газопроводы.
Как отметил Калмыков, в то же время, на фоне ослабления ФРГ, Польша наращивает свой военный потенциал путем увеличения численности армии, а польские «кадровые офицеры и солдаты уже воюют на Украине».