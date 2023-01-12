Военный аналитик Калмыков: США искусственно ослабляют Германию для того, чтобы на мировой арене ее место заняла Польша

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12 января 2023, 02:06 Источник: URA.RU

Emmanuele Contini / https://www.globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки планируют изменить положение Германии на мировой арене, поставив на ее место Польшу. Об этом во время беседы с изданием URA.RU рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, подполковник в запасе Павел Калмыков.

По мнению аналитика, американские власти намеренно уничтожают немецкую экономику, выводя промышленность Германии на свою территорию и подрывая газопроводы.

Как отметил Калмыков, в то же время, на фоне ослабления ФРГ, Польша наращивает свой военный потенциал путем увеличения численности армии, а польские «кадровые офицеры и солдаты уже воюют на Украине».