Политолог Евсеев: Олаф Шольц боится остаться в памяти немецких граждан в образе «американской марионетки»

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12 января 2023, 01:46 Источник: URA.RU

Christophe Gateau / https://www.globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц боится остаться в истории и в памяти немецких граждан «марионеткой» Соединенных Штатов Америки. Об этом во время беседы с изданием URA.RU рассказал профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев.

По мнению эксперта, любого политика судят по тому, какие перспективы он «закладывает для страны в будущем». При этом, как считает профессор, на данный момент у Шольца в амплуа политика нет никаких перспектив.

Как отметил Евсеев, канцлер сам осознает, что в случае, если Германия продолжит «слепо подчиняться» воле США, то он останется в памяти у народа в образе «американской марионетки», что для европейских политиков считается унизительным.