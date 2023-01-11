Политолог Гусев: предоставленные Польшей танки для Украины не способны повлиять на ход движения СВО

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11 января 2023, 21:30 Источник: Подмосковье сегодня

Leopard 2 / Philipp Schulze / https://www.globallookpress.com

Президент Польши Анджей Дуда во время встречи с Владимиром Зеленским во Львове заявил, что страна решила снабдить украинскую сторону ротой немецких танков Leopard 2. Во время беседы с корреспондентом издания «Подмосковье сегодня» доктор политических наук Александр Гусев выразил мнение, что подобное решение Варшавы имеет больше политический окрас, нежели практический.

Согласно словам эксперта, предоставленные Украине «10-20 танков погоды не сделают», а заявление польского лидера Дуды направлено на раздувание ажиотажа.

Гусев также отметил, что в самой Европе уже не осталось танков советского образца, потому что они все сгорели на территории Украины. Он считает, что такая же участь ожидает и танки Leopard 2, уточнив, что те устаревшей модификации.