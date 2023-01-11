Политолог Ярошенко: концентрировать внимание надо не на руках Путина, а на том, что говорит президент

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11 января 2023, 18:31 Источник: Подмосковье сегодня

The Kremlin Moscow / https://www.globallookpress.com

Во время беседы с изданием «Подмосковье сегодня» политолог Алексей Ярошенко выразил мнение, что концентрировать внимание нужно не на руках главы государства, а на смысле тех слов, что он говорит.

Как отмечается, пользователи социальных сетей заметили, что президент Российской Федерации Владимир Путин во время своего последнего заседания с членами Правительства постоянно перебирал в руках зажим для бумаг.

В то же время Ярошенко считает, что во время выступления Путина на подобные мелочи обращают внимание те, кто преследуют своей целью отвлечь людей от смысла произносимых президентом слов.