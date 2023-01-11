Политолог Марков считает возможным открытие коридора для раненых в ходе украинского конфликта

Аргументы Недели → Политика 13+

11 января 2023, 17:55 Антон Николаев,

MOD Russia/via Globallookpress.com

Сергей Марков выразил мнение, что гуманитарный коридор для раненых в ходе конфликта на Украине будет открыт. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«У нас есть только одна цивилизованная сторона в этом конфликте. У нас есть террористы, которые представляют киевский режим, и есть цивилизованная сторона - Россия. Если бы нужно было открыть коридор со стороны террористов, они бы никогда этого не сделали бы, но при рановсти ситуации - это возможно. Раненых больше всего с украинской стороны, то нужно это больше всего Украине, то российская сторона на это пойдет».

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал открытие гуманитарного коррида для раненных из-за украинского конфликта. По его словам, речь идет не только об Украине. Эрдоган пояснил, что в Турцию привозили раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии, лечили их в госпиталях и отправляли обратно.