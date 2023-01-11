Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: «Соледар находится в стадии зачистки»

Аргументы Недели → Политика 13+

11 января 2023, 12:42 Антон Николаев,

Апти Алаудинов. Фото: Telegram/t.me/AptiAlaudinovAKHMAT

Апти Алаудинов считает, что Соледар можно считать взятым. Такое мнение он высказал в прямом эфире телеканала «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

«Соледар на данный момент находится в стадии зачистки. Его в принципе можно считать взятым, так как то количество бойцов ВСУ, которые находятся внутри, не поменяется. Мы сможем к концу этого дня или завтра утром констатировать, что Соледар полностью находится под контролем наших сил и средств».

Между тем, Алаудинов утверждает, что на Артемовском направлении сложилась благоприятная ситуация для РФ:

«Что касается Артемовска, то там очень хорошая ситуация. Все логистические маршруты на данный момент взяты под контроль представителями ЧВК «Вагнер». Нужно отметить, насколько я знаю, в Артемовске с ними совместно работают десантные подразделения. Именно усилиями ЧВК «Вагнер» Артемовск хорошо обжимается. В скором времени услышим о том, что все потуги Зеленского, которыми он пытался назвать именно эти города основными укрепрайонами, будут сведены на нет. Я так думаю, что это послужит хорошим плацдармом для того, чтобы подразделения смогли идти дальше».

Ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».