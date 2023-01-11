Пушилин: сейчас идет переломный момент в освобождении всей территории ДНР

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11 января 2023, 10:15 Источник: РИА Новости

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что в настоящее время наступает переломный момент и подготовка к освобождению всей территории Донецкой народной республики.

Он также отметил, что улучшились возможности освобождения Артемовки и Северска, что поможет выйти на Славянское направление. Почти под полным контролем отечественных бойцов сейчас находится Марьинка.

Ранее из информации представительства ДНР по СЦКК стало известно о том, что Вооруженные силы Украины выпустили по Макеевке двадцать ракет из реактивной системы залпового огня.