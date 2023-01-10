Зампостпреда при ООН Евстигнеева заявила, что страны Запада пытаются обвинить РФ в «разграблении» Африки

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10 января 2023, 21:25 Источник: РИА "Новости"

ООН, https://unsplash.com/photos/yfXhqAW5X0c

Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза организации во вторник заявила, что страны Запада пытаются обвинить Россию в "разграблении" Африки, хотя этим занимаются именно они.

Ранее сегодня заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при ООН Ричард Миллс обвинил группу "Вагнер" в том, что она якобы осуществляет "вмешательство" во внутренние дела африканских стран, в частности, "грабит" их ресурсы, "нарушает" права человека, а также "угрожает безопасности" миротворцев и персонала организации.

Анна Евстигнеева заявила, что российская сторона отвергает любые голословные измышления, целью которых является попытка очернить российскую помощь Мали и другим странам Африки.

Зампостпреда России при ООН подчеркнула, что именно те страны, которые делают подобные заявления, занимаются этим по всему миру.