Зампостпреда при ООН Евстигнеева заявила, что страны Запада пытаются обвинить РФ в «разграблении» Африки

Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза организации во вторник заявила, что страны Запада пытаются обвинить Россию в "разграблении" Африки, хотя этим занимаются именно они.
Ранее сегодня заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при ООН Ричард Миллс обвинил группу "Вагнер" в том, что она якобы осуществляет "вмешательство" во внутренние дела африканских стран, в частности, "грабит" их ресурсы, "нарушает" права человека, а также "угрожает безопасности" миротворцев и персонала организации.
Анна Евстигнеева заявила, что российская сторона отвергает любые голословные измышления, целью которых является попытка очернить российскую помощь Мали и другим странам Африки.
Зампостпреда России при ООН подчеркнула, что именно те страны, которые делают подобные заявления, занимаются этим по всему миру.