Бербок заявила, что Германия хочет помочь Украине приблизиться к стандартам ЕС

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10 января 2023, 20:26 Источник: РИА "Новости"

флаги ФРГ, Евросоюза и Украины, Friso Gentsch/globallook.com

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в рамках визита в Харьков заявила, что Берлин хочет помочь Украине приблизиться к стандартам Европейского союза для перспективы вступления в содружество.

Анналена Бербок подчеркнула, что власти Германии намерены сделать Украине конкретные предложения в целях достижения прогресса в укреплении верховенства закона, независимых институтов, а также в вопросе борьбы с коррупцией для унификации со стандартами ЕС.

Глава МИД ФРГ отметила, что важно этой зимой не забывать о месте Украины в "европейской семье".