Бербок заявила, что Германия хочет помочь Украине приблизиться к стандартам ЕС

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в рамках визита в Харьков заявила, что Берлин хочет помочь Украине приблизиться к стандартам Европейского союза для перспективы вступления в содружество.
Анналена Бербок подчеркнула, что власти Германии намерены сделать Украине конкретные предложения в целях достижения прогресса в укреплении верховенства закона, независимых институтов, а также в вопросе борьбы с коррупцией для унификации со стандартами ЕС.
Глава МИД ФРГ отметила, что важно этой зимой не забывать о месте Украины в "европейской семье".