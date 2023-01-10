Министр обороны озвучил планы по дальнейшей модернизации ВС РФ в 2023 году

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10 января 2023, 19:14

Сергей Шойгу. Фото: Global Look Press

Шойгу продолжает держать руку на пульсе событий и стремится сделать нашу армию еще лучше. Рассказываем, какие задачи стоят перед военным ведомством в 2023 году.

Министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание, на котором озвучил приоритетные задачи, решение которых позволит нарастить боевые возможности Вооруженных сил, а также обеспечит сдерживание агрессии против России и наших союзников.

Именно при Шойгу сформировался современный облик российской армии — боеспособной, высокотехнологичной и пользующейся уважением как внутри российского общества, так и во всем мире. Модернизация Вооруженных сил при нынешнем министре обороны стала постоянным и крайне эффективным процессом. С 2013 года на вооружение в войска поступают все новые и новые образцы стрелкового оружия, техники, экипировки и обмундирования, которые отвечают всем последним тенденциям в области военного дела.

И озвученные Шойгу планы на проведенном 10 января селекторном совещании только еще раз это доказывают. В новом году Министерству обороны РФ предстоит, во-первых, принять «исчерпывающие меры для качественного обновления Вооруженных сил и повышения их боевых возможностей».

«Нам нужно постоянно проводить анализ и систематизацию действий наших группировок на Украине и в Сирии, — отметил министр. — На его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники. Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы».

Подобные слова лишь подтверждают, что Шойгу уверенно продолжает взятый им еще в 2013 году курс на постоянную и непрерывную модернизацию российской армии. Именно при нем военные учения перестали проводиться для галочки, а высшему образованию в учреждениях Минобороны стало уделяться особое внимание. При нем количество проводимых учений и маневров выросло в разы, что и позволило ВС РФ после развала Советского союза снова стать одной из сильнейших армий мира, которая может реагировать на все возникающие перед ней вызовы.

«Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку «ядерный щит» был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства, — объяснил Шойгу. — Также будем повышать боевые возможности Воздушно-космических сил: и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действий современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов».

Подобные задачи не являются чем-то принципиально новым для Вооруженных сил РФ. Вся эта деятельность велась и до этого. Но тот самый опыт боевых действий в Сирии и на Украине позволит вывести, например, боевые возможности ВКС РФ на принципиально новый уровень.

Министр обороны также поделился, что в наших ближайших планах — расширение арсеналов современных ударных средств.

«Не менее важная задача — в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Все, что требуется бойцу должно быть современным, удобным и надежным», — подчеркнул Шойгу.

Сейчас в войсках используется, во-первых, Всесезонный комплект полевого обмундирования, а, во-вторых, система «Ратник», которая включает в себя средства индивидуальной бронезащиты, средства наблюдения, навигации и так далее. Все это прекрасно показало себя при использовании на полигонах в России, а также на российских базах и пунктах дислокации в Сирийской Арабской Республике, Нагорном Карабахе и Казахстане.

Опыт СВО дал новую пищу для ума и пространство для улучшений. Экипировка и снаряжение современного военнослужащего — это по-настоящему важная сфера модернизации российской армии, и то, что министр обороны особенно выделил ее на совещании как одну из первостепенных говорит о его большой вовлеченности в тему и желании, в первую очередь, облегчить непростую службу защитников Родины на передовой.

«Нам необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта. В ближайшее время предстоит модернизировать работу военных комиссариатов. Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными региональными властями, а также промышленностью. Обновить систему организации гражданской и территориальной обороны. Также будем улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, отдельные из которых безусловно заслуживают большего внимания», — завершил свое выступление Шойгу.

Во всем это считывается желание министра идти в ногу со временем и в нашу быстро изменяющуюся эпоху брать все возможное от современных технологий. При этом он демонстрирует открытость своего ведомства к конструктивным предложениям от непосредственных участников боевых действий и военных экспертов, которым совершенно справедливо дает возможность внести свой вклад в модернизацию Вооруженных сил. Тем более, что называется «по горячим следам», прямо в разгар проведения специальной военной операции.