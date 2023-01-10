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Аргументы Недели → Политика 13+

Бывший главком Сухопутными войсками Болдырев сообщил, что Лапин на новой должности займется теробороной и вопросами мобилизации

, 12:52 Источник: URA.RU

Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Владимир Болдырев во вторник подтвердил новое назначение генерал-полковника Александра Лапина.

Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ с 9 января 2023 года.

По данным Болдырева, Лапин в новой должности займется планированием, мобилизационными вопросами и территориальной обороной В беседе c URA.RU экс-главком Сухопутными войсками сказал: «Назначили его уже... Это очень серьезно. Большая должность. Это планирование, в первую очередь, применение сухопутных войск. Это огромная работа, связанная с мобилизационными вопросами, с территориальной обороной. Это планирование подготовки военных округов».

По мнению Болдырева, это серьезная ответственность, с которой Лапин справится по уровню своей подготовки.

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