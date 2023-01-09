Спикер Кремля Песков: любой срочник при желании может заключить контракт и участвовать в СВО

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9 января 2023, 22:09 Источник: ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Военнослужащие срочной службы могут подписать контракт и направиться в зону специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Телеведущий Владимир Соловьев в последнем выпуске программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" заметил, что именно молодые люди всегда участвовали в боевых действиях.

Он заявил, что и сейчас многие парни, которые в настоящее время проходят срочную службу, просят: "Дайте повоевать". По мнению журналиста, этот вопрос нужно как-то решить, возможно, упростить заключение контракта для срочников.

"Любой срочник при желании может подписать контракт", - прокомментировал ТАСС спикер Кремля.