Депутат Рады Билозир сообщила о переносе переговоров о вступлении Украины в ЕС с осени на весну 2023 года

Аргументы Недели → Политика 13+

9 января 2023, 21:32

депутат Рады Лариса Билозир, фото из соцсети

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз перенесли с осени на весну 2023 года. Депутат украинской Рады от группы "Доверие" Лариса Билозир сообщила в эфире телеканала "Рада" о том, что

Украина полностью выполнила свое домашнее задание, и парламент проголосовал за все необходимые законопроекты.

Билозир отметила, что у нее есть информация - переговоры относительно начала вступления Украины в ЕС сместили с осени 2023 года на весну 2023 года.

По данным депутата Рады, в феврале состоится саммит Украина — ЕС, на котором будут обсуждаться планы на 2023 год.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского ранее информировали, что саммит Украина — ЕС пройдет в Киеве 3 февраля.