Политолог Митина: Армения не станет выходить из состава ОДКБ

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9 января 2023, 18:36 Источник: Pravda.Ru

MFA Russia / https://www.globallookpress.com

Дарья Митина, секретарь ЦК по международным связям Объединенной коммунистической партии и депутат Госдумы II созыва, во время беседы с изданием Pravda.Ru рассказала о том, что Армения не станет демонстративно выходить из состава Организации Договора о коллективной безопасности, потому что это «совершенно» не в интересах страны.

Согласно словам эксперта, в 2022 году мировой кризис затронул большое количество международных структур, в том числе и ОДКБ. Как отметила политолог, Армения и Казахстан даже заговорили о выходе из состава организации.

По мнению Митиной, Казахстан весь прошедший год вел себя «демонстративно неблагородно», отказываясь помогать России в обходе введенных против нее санкций. Армения же затаила обиду на ОДКБ из-за невмешательства организации в конфликт с Азербайджаном. При этом, как считает эксперт, Ереван не станет совершать выход из состава объединения, потому что республике, в отличие от Казахстана, «абсолютно не на кого» опереться.