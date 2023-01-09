Профессор Мартынов: Бразилия расколота «примерно пополам»

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9 января 2023, 17:58 Источник: Pravda.Ru

Maksim Konstantinov / https://www.globallookpress.com

Борис Мартынов, заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики Российской Федерации МГИМО, во время беседы с изданием Pravda.Ru заявил о том, что результаты и последствия выборов в Бразилии говорят о политическом расколе страны на две части.

Комментируя захват здания бразильского Национального конгресса во время протеста демонстрантами, эксперт отметил, что данное событие напоминает произошедшее в Соединенных Штатах Америки, когда сторонниками экс-президента Дональда Трампа был предпринят штурм Капитолия в Вашингтоне.

Мартынов также добавил, что уже бывший глава Бразилии проигнорировал традицию, так и не передав своих полномочий новому президенту страны Луле да Силве.