Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что у россиян нет ненависти к простым украинцам

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9 января 2023, 16:30 Источник: АиФ

Николай Патрушев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что у россиян нет ненависти к простым украинцам. Патрушев указал, что "запад в угоду своих амбиций практически уничтожает украинский народ, заставляя активное поколение гибнуть на поле боя и доводя остальное население до нищеты".

Секретарь Совбеза в интервью изданию "Аргументы и факты" отметил, что события на Украине — это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, прежде всего Соединенных Штатов и Великобритании, с Россией.

По словам Патрушева, НАТО боится прямого соприкосновения, и инструкторы Североатлантического альянса загоняют на верную смерть украинских мужчин.

Руководитель Совбеза, генерал армии, герой РФ пояснил, что с помощью специальной военной операции Россия освобождает от оккупации свои регионы и должна остановить этот кровавый эксперимент Запада по уничтожению братского украинского народа.