Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что у россиян нет ненависти к простым украинцам

, 16:30 Источник: АиФ

Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что у россиян нет ненависти к простым украинцам
Николай Патрушев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что у россиян нет ненависти к простым украинцам. Патрушев указал, что "запад в угоду своих амбиций практически уничтожает украинский народ, заставляя активное поколение гибнуть на поле боя и доводя остальное население до нищеты".

Секретарь Совбеза в интервью изданию "Аргументы и факты"  отметил, что события на Украине — это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, прежде всего Соединенных Штатов и Великобритании, с Россией.

По словам Патрушева, НАТО боится прямого соприкосновения, и инструкторы Североатлантического альянса загоняют на верную смерть украинских мужчин.

Руководитель Совбеза, генерал армии, герой РФ пояснил, что с помощью специальной военной операции Россия освобождает от оккупации свои регионы и должна остановить этот кровавый эксперимент Запада по уничтожению братского украинского народа.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Происшествия

Политика

Общество