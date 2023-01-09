Оппозиционный политик Шор призвал власти Молдавии обосновать высокую стоимость газа для населения

Председатель оппозиционной в Молдавии партии «Шор», экс-депутат Парламента Республики Молдова Илан Шор в ходе видеообращения в социальных сетях призвал вице-премьера страны обосновать высокую стоимость газа для населения.
Молдавский политик заявил, что власти страны поставляют дорогой газ с импортной ценой в $1230 за тысячу кубометров, закупая газ на европейских биржах по цене в 900€, в то время когда международные котировки в январе составили примерно $750.
По его мнению, повышение импортной цены на газ приведет к новой задолженности энергетической компании «Молдовагаз» и тогда страна столкнется «с новым повышением цен на газ для населения».
Заместитель премьер-министра Молдавии и министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну ранее заявил, что в январе 2023 года цена закупки газа может составить $1230 за тысячу м³.
Весной 2022 года в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен на голубое топливо и другие энергоресурсы, дорожание продуктов питания, рекордного за последние 20 лет уровня инфляции и падения уровня жизни.
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