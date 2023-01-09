Политолог Симонова: «Сторонникам Болсонару не удастся добиться отставки Лулы»

Аргументы Недели → Политика 13+

9 января 2023, 15:14 Антон Николаев,

Людмила Симонова считает, что протестующие в Бразилии не смогут отправить в отставку действующего президента. По ее мнению, протесты вызваны прошедшими выборами в стране, где Болсонару и Лула набрали практически одинаковое количество голосов. Такое мнение эксперт высказала изданию «Аргументы недели».

«Протестующие не смогут добиться своей цели. Уже все эти протесты приглушили, которые схожи по событиям с Трампом. Инаугурация нового президента Бразилии Лулы да Силвы прошла, он создал кабинет министров, который утвержден, работает правительство. Никаких причин для отставки нет. Протестующие оспаривают результаты выборов, так как общество разделилось на две части за Болсонару и за Лулу, но последний признан новым президентом всеми странами и в Бразилии. Я думаю, что эти противоречия внутри страны сойдут на нет».

Ранее полиция и армия оградили штаб Вооруженных сил Бразилии, рядом с которым сторонники бывшего президента Жаира Болсонару разбили палаточный лагерь.