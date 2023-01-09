Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: «В Соледаре в ближайшие дни работа будет закончена»

Аргументы Недели → Политика 13+

9 января 2023, 13:13 Антон Николаев,

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Апти Алаудинов уверяет, что под Соледаром и населенным пунктом Кременная российская армия продвигается вперед. Об этом он сказал в прямом эфире телеканала «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

«Надо сказать слова благодарности ЧВК «Вагнер», которая делает огромную работу, выбивая огромное количество противника именно на участках в Соледаре и Артемовске. Они очень хорошо продвигаются. Можно сказать, что в ближайшие дни, наверное, в Соледаре работа будет завершена полностью, я так понимаю. Артемовск очень хорошо ЧВК «Вагнер» обхватывает, выдавливая противника, уничтожая огромное количество живой силы. Я так вижу, что туда было стянуто серьезное количество сил и средств, которые потерпели неудачу, ежедневно теряя свои профессиональные кадры».

«На направлении Кременная отмечу, что бойцы ЦВО, спецназа «Ахмат» делают серьезную работу, уничтожая серьезное количество противника, техники. Скажу, что по всей линии мы начали продвигаться вперед. Я так думаю, что нас ждет хороший результат в ближайшие дни».

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на слова представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко сообщило, что украинские военные массово бегут из Соледара.