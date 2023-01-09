Ливан превращается в изгоя – может, России стоит ему помочь

Аргументы Недели → Политика 13+

9 января 2023, 12:21 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

Политологи с давних пор бьют тревогу, заявляя о ближневосточной стране, которой явно нужна поддержка и помощь со стороны крупных держав. Речь идёт о Ливане, который находится, что называется, посреди поля боя. Совсем рядом земли Сирии, в которых идёт война уже второе десятилетие. С другой стороны – Израиль и Палестина, где не прекращаются территориальные споры.

А ведь Ливан известен не только, как маленькая страна арабского мира. Учёные нередко называют её колыбелью человеческой цивилизации. И это не удивительно, ведь в этих местах в своё время правили древние финикийцы, легендарные мореплаватели. Их города-государства славились своим богатством и торговыми связями.

Сейчас, пишет Pravda.ru, Ливан переживает кризис своего существования. С 1943 года внешне успешное и процветающее общество превращается в фактического изгоя. Проблемы в этой стране не спешат разрешаться. Исследователи выделяют гиперинфляцию, сравнимую лишь с Зимбабве времён деспота Мугабе, постоянные перебои с электроэнергией, чудовищный упадок инфраструктуры после катастрофы 2020-го, когда взрыв уничтожил треть Бейрута. Также отмечаются серьёзный упадок промышленности и стагнация. Страна находится фактически без легитимного правительства. Дефолт становится суровой реальностью.

Тупик в политическом менталитете Ливана очевиден, что пока не даёт никаких шансов на выход из лабиринта межконфессиональной истерии. Аналитики считают, что эта страна должна в прямом смысле слова посылать сигнал СОС для всего земного шара. Помощь государству, конечно же, в целом идёт, но в условиях вакуума власти деньги воруют, а коррупция превращается в опасную заразу. Только солидарная поддержка всего мирового сообщества может как-то вызволить Ливан из этого плена. Есть мнение, что и Россия должна тоже повлиять на поддержку этого маленького государства. Это может в будущем принести неплохие дивиденды, пусть и не мгновенные.