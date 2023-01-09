Мэр Донецка Кулемзин заявил, что за новогодние праздники ВСУ обстреляли город 230 раз

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9 января 2023, 12:40 Источник: Первый канал

осколки от снаряда, Ilya Galakhov/ Global Look Press

Мэр Донецка Алексей Кулемзин днем в понедельник, 9 января, сообщил, что за новогодние праздники город 230 раз попадал под обстрел Вооруженных сил Украины. Жертвами стали два мирных жителя.

Алексей Кулемзин отметил, что новогодние праздники в Донецке прошли очень тревожно. ВСУ использовали в ходе обстрелов города тяжелую артиллерию и системы залпового огня. В результате атак погибли два человека, а ранения получили еще тринадцать, в частности, один ребенок.

Прямые попадания были зафиксированы в Республиканском художественном музее, в театрах, школах, больницах, а также в жилом фонде Донецка.