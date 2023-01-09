Reuters: Китай вновь будет импортировать австралийский уголь

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9 января 2023, 12:18 Источник: Лента.Ру

Китай увеличивает собственную добычу угля и восстанавливает поставки угля из Австралии. Об этом сообщает агентство новостей Reuters.

В начале 2023 года три организации связанных с коммунальных хозяйством и одна сталелитейная компания получили право получать австралийский уголь. Ожидается, что в ближайшие месяцы разрешения получат и другие компании.

В конце 2020 года Пекин ввел неофициальный запрет на импорт австралийского угля из-за позиции Австралии по вопросу происхождения коронавирусной инфекции и эпицентра распространения пандемии COVID-19.

На фоне мирового энергетического кризиса, снижения объемов собственной угледобычи из-за высокой заболеваемости COVID-19 в стране, политики нулевой терпимости к COVID-19 и попытками заменить поставки австралийского угля поставками из Монголии, Индонезии и России, когда экспорт был осложнен коронавирусными ограничениями и логистическими сложностями, Китай в конце 2021 года столкнулся с массовыми отключениями электричества.

В ноябре 2022 года лидеры Китая и Австралии провели переговоры на саммите Большой двадцатки на Бали, в декабре провели переговоры министр иностранных дел КНР Ван И и министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.



