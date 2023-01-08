В сети высмеяли заявление журналиста Дмитрия Гордона* о планах Украины атаковать своими дронами и ракетами Урал и Сибирь

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8 января 2023, 13:22 Источник: URA.RU

Пользователи соцсети Twitter и мессенджера Telegram высмеяли заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона* о том, что Украина "будет утюжить всю Россию украинскими дронами", - сообщает Ura.ru.

Гордон в прямом эфире на своем youtube-канале со ссылкой на свои источники сказал: "Скоро украинские ракеты, украинские дроны и другое оружие будет утюжить всю Россию и на Урале, и в Сибири".

В соцсетях посмеялись: "Украинские дроны...", "А на Украине есть украинское оружие?". "Будешь лично утюжить, с ютуба?".

Северянин с ником verfault из Норильска написал, что в его городе - морозы минус 50. "Долетят ли. У меня даже машина перемерзла, не заводится", - пишет юзер.

Пользователь с ником "кошерный будда" добавил: "Скоро все украинское оружие и все украинские ракеты будут... трофейнами".

*Дмитрий Гордон признан в России иностранным агентом, террористом и экстремистом.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что ВСУ могут вторгнуться на территорию России, если возникнет необходимость.