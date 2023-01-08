Cоветник Офиса президента Украины Арестович заявил, что ВСУ начнут масштабное контрнаступление будущим летом

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8 января 2023, 12:40

Cпикер Офиса президента Украины Владимир Зеленского Алексей Арестович анонсировал масштабное контрнаступление украинских войск будущим летом. Арестович в беседе с Марком Фейгиным* указал, что перспектива для наступательных манёвров ВСУ будет понятна в мае-июле 2023 года.

По словам советника Офиса Зеленского, в настоящее время украинская армия ведёт активную подготовку к обороне, после чего сможет перейти в масштабное контрнаступление, - сообщает Pravda.Ru.

"Ближе к лету можно ожидать серьёзного контрнаступления. Сила контрудара со стороны украинских военных будет мощной", — подчеркнул Арестович.

Марк Фейгин* включён Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.