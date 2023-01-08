Сенатор Андрей Клишас: игнорирующие Конституцию политики должны уйти из власти

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8 января 2023, 11:46 Источник: Сенатор Андрей Клишас

Сенатор А. Клишас, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Андрей Клишас заявил, что игнорирующие Конституцию Российской Федерации политики должны уйти из власти. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас написал соответствующий пост в своем TГ-канале.

"Политики, которые призывают перестать "играть по правилам" и не обращать внимания на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны", - указано в сообщении сенатора.

Клишас ранее резко раскритиковал предложения ряда политиков о конфискации имущества у уехавших из страны россиян, - напоминает РБК.

Политик указал, что законам РФ конфисковать у граждан можно только орудие преступления или полученный от преступной деятельности доход. "О конфискации имущества граждан, которые покинули страну, не может быть и речи", — заявил сенатор после инициатив сенатора от Крыма Сергея Цекова и депутата Госдумы Олега Морозова.