Патриарх Кирилл заявил, что русские и украинцы являются одним народом

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7 января 2023, 13:00 Источник: сайт РПЦ

патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сайт Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу, 7 января, заявил, что русские и украинцы являются единым народом, поэтому Церкви необходимо делать все возможное, чтобы они не стали врагами.

Патриарх Кирилл подчеркнул, чо русские и украинцы являются одним большим народом, который вышел из Киевской купели Крещения. По словам предстоятеля РПЦ, эта "огромность" всегда вызывала страх и зависть у окружающих, вследствие чего этот народ пытались разделить или столкнуть одну его часть с другой.

Священнослужитель добавил, что на Украине сейчас пытаются создать цивилизационную предпосылку для разобщения людей, а вопрос заключается лишь в том, удастся ли довести ее до глубин народной жизни.