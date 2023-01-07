Силы ПВО сбили над Севастополем беспилотник

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7 января 2023, 07:13 Источник: Telegram

Севастополь, Nikolay Gyngazov/globallook.com

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рано утром в субботу, 7 января, предоставил информацию о том, что силы противовоздушной обороны сбили в небе над территорией города беспилотный летательный аппарат.

По словам Михаила Развожаева, беспилотник был сбит ранее сегодня над Северным молом в Севастополе.

Губернатор обратил внимание на то, что для "нелюдей" даже святой праздник – Рождество – не является поводом прекратить атаки на Город-Герой.

Напомним, 7 января православные христиане отмечают один из главных праздников в году, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа.