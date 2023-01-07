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7 января 2023, 00:10

Ввиду невероятного восстания незападных стран против гегемонии, Запад утратил главную роль на мировой сцене, пишет межрегиональная газета Германии Jungle Welt.

Декан Китайского народного университета назвал 2022 год – годом разрушения стереотипов, отказом от ориентации на западную культуру. Об этом свидетельствует отказ множества стран на введение санкций против России. Китай, Индия и Россия все больше развиваются экономически, демонстрируя свою независимость. Конкретных шагов против России не смогла продемонстрировать ни одна незападная страна.

Украинский кризис предоставил возможность странам действовать в своих интересах, преследовать свои цели, тем самым роль Запада в мировой экономике утрачивается. Американские эксперты прогнозируют тотальное крушение Запада после поражения на Украине.