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Аргументы Недели → Политика 13+

Немецкие СМИ: Россия лишила Запад главной роли на мировой арене

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Немецкие СМИ: Россия лишила Запад главной роли на мировой арене

Ввиду невероятного восстания незападных стран против гегемонии, Запад утратил главную роль на мировой сцене, пишет межрегиональная газета Германии Jungle Welt.

Декан Китайского народного университета назвал 2022 год – годом разрушения стереотипов, отказом от ориентации на западную культуру. Об этом свидетельствует отказ множества стран на введение санкций против России. Китай, Индия и Россия все больше развиваются экономически, демонстрируя свою независимость. Конкретных шагов против России не смогла продемонстрировать ни одна незападная страна.

Украинский кризис предоставил возможность странам действовать в своих интересах, преследовать свои цели, тем самым роль Запада в мировой экономике утрачивается. Американские эксперты прогнозируют тотальное крушение Запада после поражения на Украине.

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