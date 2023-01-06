США ввели санкции против шести иранцев, якобы связанных с поставками беспилотников России

Минфин США ввел в пятницу санкции в отношении шести иранских граждан, которые, как утверждает Вашингтон, связаны с поставками в РФ беспилотных летательных аппаратов.
Как следует из сообщения финансового ведомства США, речь идет о руководстве иранской компании Qods Aviation Industries, которая занимается разработкой и производством БПЛА. Как уверяют в Вашингтоне Иран передавал дроны России для использования в рамках военной спецоперации в Украине.
Кроме того, рестрикции введены против директора Организации аэрокосмической промышленности Ирана, которая отвечает за производство баллистических ракет.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Иран в условиях тотальных антироссийских санкций стал «главным военным попечителем России».
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что по производствам беспилотников и баллистических ракет в Иране нужно наносить «конкретные удары».