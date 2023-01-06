США ввели санкции против шести иранцев, якобы связанных с поставками беспилотников России

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6 января 2023, 20:28 Источник: ТАСС

База беспилотников в Иране. Фото: Iranian Army Office//globallook.com

Минфин США ввел в пятницу санкции в отношении шести иранских граждан, которые, как утверждает Вашингтон, связаны с поставками в РФ беспилотных летательных аппаратов.

Как следует из сообщения финансового ведомства США, речь идет о руководстве иранской компании Qods Aviation Industries, которая занимается разработкой и производством БПЛА. Как уверяют в Вашингтоне Иран передавал дроны России для использования в рамках военной спецоперации в Украине.

Кроме того, рестрикции введены против директора Организации аэрокосмической промышленности Ирана, которая отвечает за производство баллистических ракет.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Иран в условиях тотальных антироссийских санкций стал «главным военным попечителем России».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что по производствам беспилотников и баллистических ракет в Иране нужно наносить «конкретные удары».