Боррель назвал не заслуживающим доверия предложение России о рождественском перемирии

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6 января 2023, 17:28 Источник: ТАСС

Глава евродипломатии Жозеп Боррель. Фото: David Zorrakino/globallook.com

Инициатива о перемирии должна сопровождаться полным выводом российских войск с территории Украины — без этого она выглядит попыткой выиграть время. Об этом заявил в пятницу глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Марокко, трансляцию которой вела пресс-служба ЕС.

«Предложение России не заслуживает доверия. Нужно увидеть конкретные вещи и действия на земле. Необходимо увидеть полное прекращение военных атак и полный вывод ее войск и военной техники с территории Украины. Без этих действий одностороннее прекращение огня представляется попыткой выиграть время, чтобы перегруппировать свои войска», - заявил Боррель.

Ранее сообщалось, что с 12 часов 6 января до 24.00 7 января, в соответствии с поручением президента РФ Путина, по всей линии соприкосновения в связи с Рождеством был объявлен режим прекращения огня. Украинская сторона отвергла инициативу российского руководства.