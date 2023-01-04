В части Запорожской области, которую контролирует Киев, объявили воздушную тревогу

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4 января 2023, 17:12 Источник: РИА Новости

Днем в среду, четвертого января в части Запорожской области, контроль над которой принадлежит Киеву, секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев объявил о начале воздушной тревоги.



Сообщение с предупреждением он написал в своем телеграм-канале и передал гражданам в срочном порядке искать ближайшее укрытие. Тревогу объявили в четыре часа десять минут по московскому времени.



Ранее в пяти областях Украины уже сообщали об объявлении возможной тревоги. Сирены сработали утром с 8:36 до 8:39 в разных частях страны.



