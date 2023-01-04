Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Глава военной разведки Украины Буданов: Киев рассчитывает начать наступление весной

, 15:46 Источник: РИА Новости

Глава военной разведки Украины Буданов: Киев рассчитывает начать наступление весной
Максим Константинов/Global Look Press

В начале весны наступившего года Киев рассчитывает начать наступление и активизировать боевые действия. Такое заявление сделал Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, весенние месяцы станут «самыми горячими» в военном направлении. Самые серьезные и тяжелые боевые действия, как считает Буданов, возьмет на себя март.

Ранее стало известно о том, что российские системы противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников за прошедшие сутки, о чем информирует пресс-служба министерства обороны РФ.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

В мире