Глава военной разведки Украины Буданов: Киев рассчитывает начать наступление весной

Аргументы Недели → Политика 13+

4 января 2023, 15:46 Источник: РИА Новости

Максим Константинов/Global Look Press

В начале весны наступившего года Киев рассчитывает начать наступление и активизировать боевые действия. Такое заявление сделал Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, весенние месяцы станут «самыми горячими» в военном направлении. Самые серьезные и тяжелые боевые действия, как считает Буданов, возьмет на себя март.



Ранее стало известно о том, что российские системы противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников за прошедшие сутки, о чем информирует пресс-служба министерства обороны РФ.