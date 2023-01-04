Скончался мужчина, пострадавший при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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4 января 2023, 14:54 Источник: Telegram

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Мужчина, который ранее получил ранения при обстреле Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины, скончался. Об этом заявили в среду в штабе территориальной обороны ДНР.

Ранее сегодня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атаки на Петровский район пострадал мужчина, которому около шестидесяти лет.

В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили, что к настоящему моменту поступили данные о кончине пострадавшего из-за ранений, несовместимых с жизнью.