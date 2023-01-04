Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Скончался мужчина, пострадавший при обстреле Донецка со стороны ВСУ

, 14:54 Источник: Telegram

Скончался мужчина, пострадавший при обстреле Донецка со стороны ВСУ
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Мужчина, который ранее получил ранения при обстреле Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины, скончался. Об этом заявили в среду в штабе территориальной обороны ДНР.

Ранее сегодня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атаки на Петровский район пострадал мужчина, которому около шестидесяти лет.

В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили, что к настоящему моменту поступили данные о кончине пострадавшего из-за ранений, несовместимых с жизнью.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

В мире