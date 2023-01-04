Правительство продлило до конца 2023 года упрощенный порядок ввоза электронных устройств

Аргументы Недели → Политика 13+

4 января 2023, 11:38 Источник: Правительство РФ

премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Russian Government/Globallookpress.com

Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает упрощенный ввоз в страну электронных устройств еще на один год – до конца текущего года.

Согласно последним данным, упрощенный порядок будет действовать для процедуры получения нотификации на электронные устройства. Речь идет о документе, который необходим для всех типов техники, которые поддерживают криптографические возможности или шифрование. В частности, это планшеты, ноутбуки, компьютеры, смартфоны, микросхемы и рации.

Постановление Михаила Мишустина позволит не допустить дефицита на внутреннем рынке на фоне действующих санкций.