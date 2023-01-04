Премьер Японии Кисида: перед миром стоят глобальные проблемы, необходимо принимать меры

Из-за кризиса на Украине и последствий пандемии мир переживает поворотный момент. Об этом странам-участницам G7 заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
По его мнению, глобальные проблемы, которые стоят перед миром в настоящий момент, требуют принятия соответствующих мер.
«В качестве страны-председателя мы будем вести лидеров G7 к открытому углублению дискуссий и четкому представлению идей и планов на будущее», - говорится в размещенном на сайте офиса министра тексте обращения.
Ранее сообщалось, что Япония согласовывает приглашение Зеленскому на саммит G7.