Премьер Японии Кисида: перед миром стоят глобальные проблемы, необходимо принимать меры

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4 января 2023, 10:42 Источник: Офис премьер-министра Японии

Фумио Кисида, Yoshio Tsunoda/AFLO

Из-за кризиса на Украине и последствий пандемии мир переживает поворотный момент. Об этом странам-участницам G7 заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

По его мнению, глобальные проблемы, которые стоят перед миром в настоящий момент, требуют принятия соответствующих мер.

«В качестве страны-председателя мы будем вести лидеров G7 к открытому углублению дискуссий и четкому представлению идей и планов на будущее», - говорится в размещенном на сайте офиса министра тексте обращения.

Ранее сообщалось, что Япония согласовывает приглашение Зеленскому на саммит G7.