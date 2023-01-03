Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

В ООН заявили, что не получали новую информацию по проведению «саммита мира»

, 21:15

В ООН заявили, что не получали новую информацию по проведению «саммита мира»
MFA Russia/ globallookpress.com

ООН на данный момент нечего объявить относительно «саммита мира», предложенного Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя представителя генерального секретаря всемирной организации Фархана Хака.

Он рассказал, что идея украинской стороны пока не получила «развития», именно поэтому в ООН не могут поделиться какой-либо информацией по саммиту. Хак также подчеркнул, что к возможному мероприятию организация никакого отношения не имеет.

Ранее сообщалось, что украинцы бегут из страны, выражая протест против действий властей.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Политика