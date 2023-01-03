В ООН заявили, что не получали новую информацию по проведению «саммита мира»

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3 января 2023, 21:15

MFA Russia/ globallookpress.com

ООН на данный момент нечего объявить относительно «саммита мира», предложенного Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя представителя генерального секретаря всемирной организации Фархана Хака.



Он рассказал, что идея украинской стороны пока не получила «развития», именно поэтому в ООН не могут поделиться какой-либо информацией по саммиту. Хак также подчеркнул, что к возможному мероприятию организация никакого отношения не имеет.



Ранее сообщалось, что украинцы бегут из страны, выражая протест против действий властей.



