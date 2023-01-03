Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования родным погибших в Макеевке

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3 января 2023, 20:40

фото: pixabay.com

Руководитель Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в Макеевке Донецкой народной республики.

В Макеевке под Донецком в результате удара украинских военных формирований РСЗО погибли 63 российских военнослужащих.

О гибели российских бойцов в понедельник, 2 января, сообщили представители Минобороны РФ.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что в Макеевке среди погибших и раненых - земляки.

После информации ряда СМИ о том, что среди погибших якобы есть мобилизованные из Саратовской области начальник пресс-службы губернатора области Диана Бурлаченко уточнила, что на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из этой области нет и не было.

Роман Бусаргин написал в своем ТГ-канале: "Разделяем горечь утраты по погибшим в Макеевке российским военнослужащим. Погибшие ребята были, в том числе из соседнего региона — Самарской области. Скорбим вместе. Глубокие соболезнования родным и близким".