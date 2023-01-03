Премьер-министр Нидерландов Рютте пообещал Зеленскому помочь Украине «одержать победу» в конфликте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по итогам разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Амстердам сделает все возможное, чтобы помочь Киеву "выиграть" в конфликте.
Марк Рютте сообщил, что поговорил с Владимиром Зеленским и заверил его в том, что власти Нидерландов сделают все возможное, чтобы помочь украинской стороне защитить себя, а также "одержать победу". Он также выразил мнение, что грядущие месяцы будут иметь "решающее значение".
Напомним, ранее стало известно, что Нидерланды приняли решение выделить Украине помощь на сумму 2,5 миллиарда евро в текущем году.