Елена Вяльбе: Владимир Путин искренне предан своей стране

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3 января 2023, 14:08 Источник: Sports.ru

Трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Елена, президент Федерации лыжных гонок России и глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе поделилась своим мнением о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

Елена Вяльбе заявила, что президент Российской Федерации искренне предан своей стране.

Глава Федерации лыжных гонок России заявила, что полностью доверяет президенту России Владимиру Путину и принятым им решениям.

Елена Вяльбе высоко оценила уровень популярности Владимира Путина, доверенным лицом которого она была перед выборами президента Российской Федерации в марте 2000 года, принимая активное участие в мероприятиях, связанных с предвыборной кампанией.

Владимир Путин покорил российских женщин, заняв пост президента Российской Федерации, считает Елена Вяльбе.

Она отметила, что Владимир Путин «покорил 99% женщин России. Потому что, когда он говорит, многие женщины начинают слушать. Мало кто из женщин слушает других политиков».







