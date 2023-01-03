Элитные подразделения ВДВ проводят подготовку мобилизованных россиян на полигоне в Запорожской области

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3 января 2023, 10:18 Источник: РИА "Новости"

танк, сайт МО РФ

Элитные подразделения Воздушно-десантных войск России на запорожском направлении в настоящий момент проводят усиленную подготовку мобилизованных граждан. Об этом во вторник сообщили журналисты.

Известно, что подготовка бойцов ведется на одном из полигонов Запорожской области.

Мобилизованных россиян научат тактическому передвижению в парах и тройках. Бойцы отработают разные сценарии, среди которых штурм помещений, эвакуация пострадавших с поля боя и уничтожение бронированной техники. Руководят занятиями инструкторы, которые являются бойцами элитных подразделений ВДВ, уже имеющие боевой опыт в рамках СВО.