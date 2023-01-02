Разлад между Францией и Германией грозит будущему всего Евросоюза

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2 января 2023, 18:06 Источник: iz.ru

Партнёрство Германии и Франции считалось основой стабильности Евросоюза. Особенно это проявлялось после выхода из ЕС Великобритании. Теперь же в отношениях между странами наблюдается серьёзный раскол.



В рамках прошедших в Париже переговоров Эммануэля Макрона и Олафа Шольца, французская сторона заявила о нежелании проводить их совместную пресс-концеренцию. В конце октября во французском городе Фонтенбло планировалась ежегодная двусторонняя встреча правительств двух стран, но Париж и Берлин не смогли согласовать текст итогового совместного заявления. Проведение форума было отложено до января.



Изначально французы уважали Олафа Шольца, поскольку у него были связи с местными элитами. Уважения добавило и то, что вместе с главой Минфина Франции Брюно Ле Мером он сумел пролоббировать создание Фонда восстановления экономики ЕС с беспрецедентным бюджетом. Но, похоже, что в итоге Макрон и Шольц не сошлись характерами.



Агентство Bloomberg считает, что одно из главных противоречий заключается в различии политических систем двух стран: во Франции она ориентирована на сильного президента, в Германии — на создание коалиций и поиск компромиссов.



«К тому же Макрон всё больше осознает, что Шольц и его команда не рассматривают Францию в качестве приоритетного партнера», - отмечает Bloomberg.



Недавно Шольц отменил телефонный разговор с премьером Франции Элизабет Борн. Немецкий канцлер сослался на ковид. Однако в этот же день по видеосвязи он объявил о возобновлении работы Фонда экономической стабилизации, пообещав выплатить энергетические субсидии в размере €200 млрд немецким компаниям и домохозяйствам. В Париже выступали за то, чтобы всей Европой согласовать ограничение цен на газ, а не выдавать дополнительную помощь.



Макрон выступает инициатором проекта, который позволит достичь как можно большей независимости от США. Согласно проекту «Перспективная авиационная боевая система» (Future Combat Air Sysytem), планируется разработать реактивные истребители шестого поколения, которые к 2040 году должны заменить испанские EF-16 Hornets, французские Rafals и немецкие Typhoons.



«Но Германия и другие страны – члены ЕС рассматривают это в первую очередь как попытку французских компаний укрепить свое влияние. Несмотря на обнадеживающие заявления со стороны министров обороны Франции и Германии, страны рассматривают возможность действовать в одиночку. Если проект провалится, французская реактивная компания Dassault Aviation SA разработает истребитель самостоятельно, в то время как Германия, скорее всего, будет полагаться на импорт из США», — отмечает Bloomberg.



Страны не нашли согласия и в вопросе создания противоракетного щита, который бы охватывал большую часть Европы. Согласно плану, необходимы совместные закупки систем ПВО. Половина стран Евросоюза поддержала инициативу. Франция выступила против, поскольку опасается «возобновления гонки вооружений в Европе» и хочет придерживаться собственных систем противовоздушной обороны.



Германия, стремясь минимизировать зависимость от российского газа, пожелала вернуться к проекту строительства трубопровода MidCat, идущего от Пиренейского полуострова до Северной Европы. Во Франции не хотят вкладываться в этот проект, считая, что он не окупится.



Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин полагает, что проблемы в отношениях Германии и Франции во многом обусловлены амбициями Макрона, который хочет стать неформальным лидером ЕС. По его мнению, долгое время в немецко-французском тандеме была «осторожная гегемония» Германии во главе с Ангелой Меркель, а Франция оставалась вторым, младшим партнёром.



«Париж уже намекнул на то, что не сможет поставлять Берлину электричество, хотя в стране большое количество АЭС, которые не зависят от поставок газа. Довольно неожиданна для европейцев и пассивная роль Шольца. Тем временем Макрон ездил к Байдену, пытается выстраивать более интенсивное сотрудничество в экономике со Штатами. К тому же Берлин нанес удар и по немецко-французскому оборонному сотрудничеству в области военной техники. Например, заявление Шольца о закупке F-35 у США, американских зенитных комплексов фактически ставит крест на совместных германо-французских разработках», - отметил эксперт.



По его мнению, Германия выбрала максимально тесное взаимодействие с США, что идет вразрез с интересами Парижа.



