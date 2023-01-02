Слуцкий: единственное в чем прав Столтенберг, так это в том, что Россия от своих целей отказываться не намерена

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2 января 2023, 16:17 Источник: Telegram Леонида Слуцкого

Леонид Слуцкий, State Duma Russia/globallook.com

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга, который в интервью BBC призвал готовиться к затяжному конфликту в Украине.

Глава Североатлантического альянса говорил, в частности, о том, что Россия не намерена отказываться от планов установления контроля над Украиной, поэтому конфликт продлится еще долго.

«Цель СВО — защита наших граждан от агрессии киевского неонацистского режима, а не уничтожение Украины. Не раз об этом Москвой заявлено», - написал по этому поводу Слуцкий в своем телеграм-канале. Депутат убежден, что эта цель будет достигнута, и никакие «лозунги свободы и демократии», которыми Киев «прикрывает свою неонацистскую сущность», ему не помогут.

«В чем Столтенберг точно прав, так это в том, что Россия от своих целей отказываться не намерена», - резюмировал Слуцкий.