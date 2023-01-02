Слуцкий: единственное в чем прав Столтенберг, так это в том, что Россия от своих целей отказываться не намерена

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга, который в интервью BBC призвал готовиться к затяжному конфликту в Украине.
Глава Североатлантического альянса говорил, в частности, о том, что Россия не намерена отказываться от планов установления контроля над Украиной, поэтому конфликт продлится еще долго.
«Цель СВО — защита наших граждан от агрессии киевского неонацистского режима, а не уничтожение Украины. Не раз об этом Москвой заявлено», - написал по этому поводу Слуцкий в своем телеграм-канале. Депутат убежден, что эта цель будет достигнута, и никакие «лозунги свободы и демократии», которыми Киев «прикрывает свою неонацистскую сущность», ему не помогут.
«В чем Столтенберг точно прав, так это в том, что Россия от своих целей отказываться не намерена», - резюмировал Слуцкий.