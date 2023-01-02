Генсек НАТО Столтенберг призвал западные страны готовиться к продолжительному конфликту на Украине

Руководитель Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не собирается отказываться от своих целей на Украине и в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си призвал страны Запада готовиться к долгому украинскому конфликту.
Генеральный секретарь НАТО выразил мнение, что мобилизация в Российской Федерации является свидетельством возможной попытки нового наступления российских войск, - передает ТАСС.
"Мы должны быть готовы к продолжительному пути", - заявил глава военного блока Йенс Столтенберг.
Он подчеркнул, что Западу придется оказывать военную помощь киевскому режиму.