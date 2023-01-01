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Украинский экономист Соскин о Владимире Зеленском: Клоун, разве он что-то понимает

, 21:37 Источник: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский мало что понимает, он клоун.  Об этом заявил экс-советник президента Украины экономист Олег Соскин на Youtube-канале.

Он заявил о том, что «Украина — это страна-лузер, страна депрессивная, находящаяся в энтропийной воронке» и во главе страны мало что понимающий «этот мальчик Зеленский, клоун» и руководитель офиса президента Украины «Ермак, который ларьками руководил».

Экс-советник отмечает, что «до 2023-24 года вообще нечего говорить о каком-то улучшении» в стране».

По мнению специалиста, ситуация на Украине будет ухудшаться, наступит период экономической стагнации, система будет деградировать, усилятся политические репрессии со стороны властей.



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