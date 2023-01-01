CNN: Запад может надавить на Киев с целью заключения невыгодного для Украины мира

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1 января 2023, 19:08 Источник: РИА Новости

Флаг НАТО, Florian Gaertner/globallook.com

НАТО может склонить Киев к подписанию невыгодного для него мирного соглашения с Москвой. Об этом говорится в статье эксперта Ника Патона Уолша, которую в воскресенье публикует CNN.

Автор в своих выводах исходит из того, что у Североатлантического альянса может наступить «предел терпения» в том, что касается поставок Украине оружия.

«Это заставит искать экономической целесообразности в ущерб долгосрочной безопасности и настаивать на невыгодном для Киева мире», - написал Уолш.

Ранее в воскресенье генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью BBC заявил о необходимости долговременной поддержке Киева, так как Россия не станет отказываться от планов установления контроля над Украиной.