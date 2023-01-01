Украинские войска вновь обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

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1 января 2023, 13:38 Источник: Telegram

военный, unsplash.com/photos/n2e_XAPtMic

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ вновь обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

Согласно последней информации, в воскресенье, 1 января, в 12.30 украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

В 12.45 ВСУ атаковали Червоногвардейский район Макеевки – по населенному пункту выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра. В то же время семь снарядов калибром 155 миллиметров были выпущены по Киевскому району Донецка.