В ЛНР в 2022 году из-за обстрелов со стороны украинских войск погибли 169 мирных граждан

Аргументы Недели → Политика 13+

1 января 2023, 13:01 Источник: Telegram

военные, Lantyukhov Sergey/ globallookpress.com

Представительство Луганской Народной Республики в СЦКК сообщило, что около 170 мирных граждан, в частности, 21 ребенок, в прошлом году погибли в ЛНР из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Уточняется, что ранения получили еще 29 мирных жителей. В общей сложности жертвами агрессии Вооруженных сил Украины за минувший год в Луганской Народной Республике стали 624 мирных жителя, среди которых 50 детей.

ВСУ обстреляли территорию ЛНР в 2022 году 1 353 раза с применением тяжелого вооружения, выпущены были свыше одиннадцати тысяч боеприпасов, в частности, 609 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS и более двухсот снарядов калибром 155 миллиметров.