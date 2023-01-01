В ЛНР в 2022 году из-за обстрелов со стороны украинских войск погибли 169 мирных граждан

Представительство Луганской Народной Республики в СЦКК сообщило, что около 170 мирных граждан, в частности, 21 ребенок, в прошлом году погибли в ЛНР из-за обстрелов со стороны украинских войск.
Уточняется, что ранения получили еще 29 мирных жителей. В общей сложности жертвами агрессии Вооруженных сил Украины за минувший год в Луганской Народной Республике стали 624 мирных жителя, среди которых 50 детей.
ВСУ обстреляли территорию ЛНР в 2022 году 1 353 раза с применением тяжелого вооружения, выпущены были свыше одиннадцати тысяч боеприпасов, в частности, 609 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS и более двухсот снарядов калибром 155 миллиметров.