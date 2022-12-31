Federalist: состояние здоровья 80-летнего президента Байдена угрожает национальной безопасности США

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31 декабря 2022, 18:46

Президент США Джо Байден, Oliver Contreras - Pool via CNP / globallookpress.com

Состояние здоровья 80-летнего президента Джо Байдена угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов. На это указал интернет-ресурс Federalist.

«Не секрет, что президент Джо Байден уже не в лучшем физическом и когнитивном состоянии», — говорится, в частности, в публикации, которая размещена на портале.

Также в процитированном материале американский лидер назван «машиной по производству ляпов».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание The Hill написало, что во время встречи Байдена и главы Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне, возможно, обсуждалась основа для переговоров между российской стороной и Киевом.