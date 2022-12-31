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31 декабря 2022, 17:11 Источник: Федеральное агентство новостей

Photoagency Interpress / https://www.globallookpress.com

Виталий Милонов, депутат Государственной Думы Российской Федерации, во время беседы с редакцией Федерального агентства новостей поделился мнением, что идеи современного украинства характерны рабской идеологии.

Согласно словам парламентария, искусственная идея «нового украинства» противоестественна историческому языку людей, которые проживают на территории Украины. Он заверил, что «русские язык родной для украинцев» вне зависимости от его существующих диалектов, наречий и разных форм модификаций.

Милонов также отметил, что Украины не существовало до Советского Союза, а потому сегодняшнее украинство — это «идеология рабов», ведь любой раб хочет уничтожить все то, что связано с тем, кто дал ему свободу.